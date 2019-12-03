أوراق برية تستخدم لاستخراج حصوات الكلى وتعالج الحصبة والبرد

الرياض(صدى):

أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الأوراق الجافة من نبات “الحلف بر” الذي يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وقال القحطاني ، إن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول، كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأضاف ، كما أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.