«السوق المالية» تغرم الشركة الوطنية للبناء والتسويق

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة مالية على الشركة الوطنية للبناء والتسويق؛ لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المجلس فرض غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق؛ لمخالفتها الفقرة 1 من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأضافت أن الشركة لم تفصح عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 27/10/2019م.