أبرزهم لين العظام وضمور العضلات.. أسباب ضعف العضلات عند النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعاني بعض النساء من ضعف العضلات عند التقدم في العمر، حيث يحدث يعجز مجهود الجسم الكلي عن انتاج حركة طبيعية أو تقلص في العضلات، لذا سنستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي لـ ضعف العضلات عند النساء.

– ضمور العضلات

وتتواجد هذه الحالة بسبب نقص بروتين “ دايستروفين ” والضرورية لوظيفة العضلات الطبيعية، وهو مجموعة من الامراض الموروثة التي تسبب ضعف العضلات مع مرور الزمن.

– التهاب الجلد والعضل

وهو من الأمراض الالتهابية التي تسبب في ضعف العضلات وحدوث طفح جلدي، ويزيد خطر الاصابة بهذ المرض لدى النساء.

– لين العظام

يصيب الكبار ويحدث نتيجة نقص في كمية ” فيتامين د ” والكالسيوم بالجسم.

– نقص التغذية:

عدم حصول الجسم على العناصر الغذائية الهامة؛ لتعزيز صحتها ومنها الخضروات والفواكه والبروتينات.