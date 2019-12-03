نصائح هامة لتجاوز مشكلة فقدان الشهية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتاج الجسد إلى الغذاء حتى ينمو بشكل سليم ويقوم بكامل المهام والأنشطة؛ لذلك إن مشكلة فقدان الشهية وعدم الرغبة في الأكل تهدده بشكل واضح، ومن أعراضها نقص ملحوظ في الوزن، والشعور الدّائم بالإرهاق رغم عدم بذل مجهود كبير.

ويمكن أن يصحب فقدان الشّهيّة تساقط كبير للشعر، وفي بعض الأحيان جفاف في الجلد، وتحول لون أصابع يدك إلى الأزرق، وعدم القدرة على النّوم؛ بينما قد تكون بسبب حالة نفسيّة للشخص كالقلق والاكتئاب والتّوتر تُشعر الشّخص بعدم الرّغبة في الأكل، فضلًا عن الحمل واتباع الريجيم.

وإذا كان السبب وراء فقدان الشّهية هو سبب نفسيّ فعليك إذًا التّوجّه إلى طبيب نفسيّ لمعالجة المشكلة؛ بينما يجب توزيع الوجبات الرّئيسيّة الثلاث على وجبات صغيرة طيلة اليوم، إلى أن تعود إلى الشّعور بالجوع؛ بالإضافة إلى شرب الأعشاب الّتي تعمل على فتح الشّهيّة كالبابونج واليانسون والزّعتر المغلي.