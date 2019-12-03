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تعليم عسير يحتفي بـ 506 من طلابه المتفوقين

تعليم عسير يحتفي بـ 506 من طلابه المتفوقين
محمد بن طحيطح(صدى):

شهد وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن لبدة ، صباح اليوم ، احتفال الإدارة العامة للتعليم في المنطقة بـ 506 من طلابها المتفوقين للعام الدراسي 1439/1440 على مسرح الإدارة ،بحضور مدير عام التعليم سعد الجوني ، وقيادات الإدارة .

وأوضح “الجوني” خلال كلمته أن أثمن ما يملكه الوطن شبابه ، فبهم ينهض ويسمو ، وبسواعدهم يعلو ويرتقي ، وليساهموا في مواكبة التطورات العالمية ،وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ، مشيرا إلى أن بلادنا حققت في فترة وجيزة تطورا هائلا في شتى المجالات .

من جانبه تطرق مدير إدارة التوجيه والإرشاد سعد آل حاضر ، لمسيرة التعليم في بلادنا منذ نشأتها ، والتحولات التي طرأت عليها منذ زمن المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث أثبتت بلادنا في عهده الميمون مكانتها المتقدمة في سباق العلم والمعرفة ، وما توليه من عناية كبرى بأبنائها الطلاب المتفوقين إذ يعدون عماد المستقبل وبناة نهضتها التنموية ، والذين حصدوا العديد من الجوائز في الميادين المحلية والعالمية ، مثمنا ما بذله الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم من جهود لنيل تلك المكانة .

وألقى الطالب محمد الشرفي كلمة الطلاب المتفوقين أثنى فيها على ما حضي به وزملائه من عناية فائقة من معلميهم وأولياء أمورهم ، الأمر الذي ارتقى بهم لمصاف الطلاب المتفوقين على مستوى الوطن ، موضحا تطلعاتهم للإسهام في الارتقاء بمسيرة الوطن في المستقبل القريب ، مؤكدا عظيم ولائهم لهذا الوطن المعطاء وولاة الأمر الميامين .

عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (مداد العطاء) تضمن استعراضا لمسيرة التعليم بعسير وما يلقاه من عناية القيادة الرشيدة ، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين في الحفل والرعاة .

 

 

 


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