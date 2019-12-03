دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في «تعدد الزوجات»

خالد الظفيري(صدى):

وثق تقرير حالة الزواج في العالم العربي وخاصة في دول الخليج، موضحا أن الكويت تحتل المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات.

ولفت التقرير إلى أن الزواج في الخليج العربي مرتبط بمرحلة ما بعد النفط، حيث أن الدول جميعها لامست التنمية والتطوير ومن ثم التغيير المستمر في جميع جوانب الحياة والتي بدورها أثرت في جوانب الحياة الزوجية.

وأبان أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.

وتابع التقرير أن نسبة زواج الأقارب في الكويت خلال السنوات من 1979 – 2010 بلغت 34 %، مبينا أن دول الخليج في الوقت الراهن تشهد المزيد من عمليات تمكين المرأة في الحياة العامة وهو ما يلبي الحاجات المجتمعية ويسهّل عملية تكامل المجتمعات بما يلائم التطور.