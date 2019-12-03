تكليف «يوسف سمكري» بالإشراف على إدارة إسعاف العاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

أصدر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن سالم الحبشي قرار بتكليف اخصائي الاسعاف يوسف بن جمال سمكري بالإشراف على إدارة اسعاف العاصمة المقدسة.

ويمتلك مدير الاسعاف الجديد خبرة طويلة في العمل الاسعافي حيث تعين في عام ١٤٢٤ وهو من خريجي جامعة فليندرزFlinders university في استراليا تخصص اسعاف و طوارئ وعمل في جميع اقسام الهيئة الفنية .

حيث عمل في المراكز الاسعافية كما عمل في الإدارة الطبية وعمل في فريق الاستجابة المتقدمة وعمل في غرفة عمليات منطقة مكه المكرمة وفي ادارة التدريب .

ولقد باشر سمكري مهام عمله وتلقي في مكتبة التهاني والتبريكات من منسوبي الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.