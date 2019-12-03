بالفيديو.. «ترامب» يتسبب في إحراج زوجته قبل صعوده للطائرة
وثق مقطع فيديو تعرّض ميلانيا ترامب من جديد لموقف محرج بسبب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتفصيلآ، كاد ” ترامب ” أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية دونها، حيث اتجه المروحية ثم توقف كأنه يتذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه.
فيما ظهرت ” ميلانيا ” وهي تسير على العشب بكعبها العالي، ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.
يُذكر أن هذه الزيارة ستكون الثالثة لـ ” ترامب ” ، فهي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88388 ] نشر منذ 1 ساعة
كاشت فيها الاصهب ..