بالفيديو.. «ترامب» يتسبب في إحراج زوجته قبل صعوده للطائرة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو تعرّض ميلانيا ترامب من جديد لموقف محرج بسبب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتفصيلآ، كاد ” ترامب ” أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية دونها، حيث اتجه المروحية ثم توقف كأنه يتذكّر أن زوجته يجب أن ترافقه.

فيما ظهرت ” ميلانيا ” وهي تسير على العشب بكعبها العالي، ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.

يُذكر أن هذه الزيارة ستكون الثالثة لـ ” ترامب ” ، فهي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.