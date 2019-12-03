بالفيديو.. مشهد مخيف لبرج يتحول إلى عمود من نار في عدة ثوانٍ

بكين(صدى):

شهدت مدينة شنيانغ وسط الصين؛ مساء يوم الأحد، واقعة مروعة عقب اندلاع النيران في شقة بالطابق الرابع من برج مكون 25 طابقًا ليتحول البرج في عدة ثوان محدودة إلى عمود من نار.

وامتدت النيران لتلتهم الواجهة الشمالية للمبنى السكني الفاخر؛ فينا أخذت تتساقط قطع من النيران من أعلى وتهبط إلى أسفل، أحيانًا على أجزاء أخرى من المبنى وأحيانًا خارج المبنى.

وأوضحت هيئة إطفاء مدينة شنيانغ، أن الطبقة العازلة التي تغلف المبنى من الخارج؛ هي السبب وراء انتشار النيران في ثوانٍ قليلة؛ لأن هذه الطبقة العازلة مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، بينما دفعت هيئة الإطفاء بـ47 عربة إطفاء، وشارك في مكافحة الحريق 235 رجل إطفاء، ولم يُصَب أحد في الحريق.