صورة وحشية.. قتل أنثى وعل وصغيرها وتعليقهما على الشجرة بالمملكة
وثقت ” صورة ” حديثة لـ ” أنثى وعل ” نادرة وصغيرها معلقين على شجرة؛ بعد أن تم اصطيادها في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة.
ومن جانبه، قال طارق الحسين، المهتم بالبيئة ورئيس والعضو المؤسس لرابطة تبوك الخضراء، أن هذه التصرفات إبادة للمكونات الحيوية.
وأشار إلى أن ” أنثى الوعل ” من سلالة نادرة ونقية، وهي الوعل الجبلي ” البدن ” ، مناشدًا الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف مثل هذه الأعمال المحظورة التي يمارسها بعض الأشخاص.
.[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 1 ساعة
همج…همج
مالهم حل هالهمج من الناس .
وش الغايه من قتله
جوع مثلااا… يامال الشقاق يشق بطنهم.
مطرح مايسري يهري انشاء الله.
فعلن بعض البشر قلوبهم كالحجاره او اشد منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88388 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعهم حق يتصيدون ، دام الحكومة مانعة الصيد ،،،
مغرد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 40 دقيقة
همج حتي الحشرات يا كلونها