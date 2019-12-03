رانيا يوسف عن برائتها: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم»

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صمتها لتعلق على حكم برائتها هي ومواطنتها وفاء عامر من قضية سب وقذف المخرج خالد يوسف.

ونشرت رانيا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة للإعلامية بسمة وهبة والمحامي علاء عابد، موجهة إليهم الشكر.

وقالت «ان ينصركم الله فلا غالب لكم…. شكرًا للمحامي وعضو مجلس الشعب الأستاذ علاء عابد في حكم البراءه في حلقتي ببرنامج شيخ الحارة رمضان التي اذيعت رمضان الماضي… وشكرا صديقتي الإعلامية بسمه وهبه، والساده المحامين أعضاء مكتب الأستاذ علاء عابد القانوني».

ورفع المخرج خالد يوسف قضية على كلًا من الإعلامية بسمة وهبة وبرنامجها «شيخ الحارة» والقناة التي يُعرض عليها البرنامج «القاهرة والناس»؛ على خلفية تصريحات رانيا يوسف ووفاء عامر خلاله، والتي اعتبرها تخوض في سيرته وعرضه وتشهيرًا به.

وقالت رانيا يوسف خلال حلقتها في برنامج «شيخ الحارة» إن خالد يوسف هو الموجود في الفيديوهات الإباحية دون وجود أي إثبات على ذلك، ما اعتبره تشهير.