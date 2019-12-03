بالفيديو.. عهود العنزي تستفز البحرينيين خلال مشاهدتها مباراة في بطولة خليجي 24

خالد الظفيري(صدى):

استفزت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، البحرينيين، بعد نشر مقطع فيديو لها خلال مشاهدة مباراة منتخبي الكويت والبحرين في بطولة خليجي 24.

وبدا في مقطع عهود وهي تستفسر عن مسجل الهدف خلال المباراة ليجيب عليها أحد الحضور بـ ”البحرين” لتعلق عليه قائلةً: “العنه”.

وردت العنزي على الضجة التي أثارتها بسبب المقطع الأول، قائلة إنها لم تقصد الإساءة للشعب البحريني لكنها كانت تتحدث عن المباراة فقط، معللة ذلك بالحماس الذي يسيطر على المشجعين خلال المباريات.

وهنأت العنزي البحرين بالفوز بالنهاية، لافتة إلى بعض من اتخذ حديثها بـ “حساسية”، كما الشعبين البحريني والكويتي بـ ”شعب واحد”.