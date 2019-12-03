برعاية أمير عسير.. جمعية الأطفال المعوقين تقيم فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية أمير منطقة عسير وبحضور وكيل الإمارة الأطفال المعوقين يقيمون فعاليات بمناسبة يومهم العالمي ومعرضاً معلقاً للوحاتهم الفنية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ؛ وبحضور الدكتور إبراهيم بن سليمان الدريبي وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أقامت جمعية الأطفال المعوقين بعسير عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019م ، وقد كان في استقبال الدريبي عند وصوله عبدالله المحسني مدير مركز الجمعية بعسير وأطفال ومنسوبي المركز، واستهل الزيارة بتدشين معرض “المعلقات” وهو المعرض التشكيلي المعلق والأول على مستوى المملكة من هذا النوع ، بعد ذلك انتقل الدريبي إلى الصالة الداخلية ورعى توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعية وبين كلاً من جامعة الملك خالد و مديرية الشؤون الصحية بعسير، وقدر تضمنت الاتفاقيتين دعماً للجمعية في المجال الطبي والتعليمي.

بعد ذلك أطلق الدريبي صافرة البدء للماراثون الذي جمع أطفال الجمعية مع عدد من أطفال المدارس الأصحاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بعسير، وفي الختام كرم الفائزات والفائزين بالمراكز الأولى والتقط معهم والحضور الصور التذكارية .

وقال المحسني : تشرفنا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم الدريبي لهذه الفعاليات التي أدخلت البهجة والسرور على أطفال الجمعية في يومهم العالمي، وأضاف المحسني: أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم بالجمعية ومتابعته لها ولأعمالها، كما أشكر الدكتور إبراهيم على حضوره لهذا اليوم الذي يتسابق فيه الجميع إلى ادخال السرور على فئة نعتز بها ونكن لها كل التقدير والاحترام في كل لحظات العام وليس في يوم محدد .