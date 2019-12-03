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طفلة تتعرض لصعق كهربائي بسبب شاحن الجوال 

طفلة تتعرض لصعق كهربائي بسبب شاحن الجوال 
كانبرا(صدى):

حثت أم أسترالية أولياء الأمور على التحلي باليقظة حيال أجهزة الشحن، من خلال مشاركة صورة ليد ابنتها التي تعرضت أثناء شحن هاتفها لصعق كهربائي.

وتفصيلا، تعرضت طفلة أسترالية لصعق كهربائي  أثناء شحن هاتفها، حيث قذف الطفلة في نهاية الغرفة من شدة الصدمة.

واتضح أن الطفلة أصيبت بحرق بحجم عملة معدنية في يدها، مما أثارت تعاطف رواد التواصل الاجتماعي معها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9229 ] نشر منذ 9 دقائق

يجب الحذر خاصه وقت النوم-خله بعيد عنك-او افصله-

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