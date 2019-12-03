عقب فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة.. ميسي: «وقت الاعتزال يقترب»

طلال الغامدي(صدى):

اعترف ليونيل ميسي نجم برشلونة ، أن وقت توديعه لعب كرة القدم يقترب ، جاء ذلك عقب تحقيق جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه .

وقال اللاعب الأفضل في العالم لعام 2019 ، كما رأينا في الفيديو، منذ 10 سنوات توجت بأول كرة ذهبية هنا في باريس، جئت مع إخوتي الثلاثة، كان عمري 22 عامًا، وكل شيء كنت أعيشه لا يمكن التفكير فيه .

وأضاف ، واليوم أتوج بالكرة الذهبية السادسة، مع زوجتي وأطفالي في لحظة خاصة جدًا في حياتي، لم أتوقف مطلقًا عن الحلم والرغبة في التحسن والتطور يوميًا والاستمتاع بكرة القدم”.

وأردف ميسي: “الحمد لله أنني أستطيع ممارسة ما أحب، هذه لحظة لا توصف، أتذكر الفوز بهذه الجائزة هنا في باريس قبل 10 سنوات، الآن فزت بها مرة أخرى في نفس المكان ، مٌضيفاً ، رغم أنه لا يزال أمامي بضع سنوات، إلا أن وقت الاعتزال يقترب وهو صعب، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، أريد أن أستمر في الاستمتاع بكرة القدم وعائلتي .