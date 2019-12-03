مارسيليا يخطط لضم بلايلي إلى فريقه بالانتقالات الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الصحف الفرنسية، عن أن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق الأهلي ، منفتح على الانتقال إلى نادي أولمبيك مارسيليا، حيث طلب مهلة للرد على العرض بالتشاور مع والده الذي يعمل وكيلا لأعماله.

وكان أولمبيك مارسيليا، قد حاول التعاقد مع بلايلي، حينما كان يرتدي قمصان نادي الترجي التونسي، بيد أن إدارة الأخير طلبت ثلاثة ملايين يورو، ثمنا له في الوقت الذي عد فيه مفاوض النادي الفرنسي المقابل المالي مبالغا فيه، ومن بعد نجح الأهلي، في التعاقد معه مقابل ضعف ما وضعه مارسيليا على طاولة الترجي، حيث يمتد عقده الحالي حتى الـ30 من يونيو 2022.

وتم ربط الأحداث التي رافقت ديربي الأهلي والاتحاد 2 / 1، في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حينما ركل قارورة المياه وتعمد عدم مصافحة المدرب السويسري جروس، بأنها مؤشر على أن اللاعب يرغب في الخروج من النادي، على الرغم من احتواء الخلاف حينها بحضور الأطراف كافة.

يشار إلى أن بلايلي، مرشح لجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية بعد إنجازه بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، بعد أن ضمته قائمة المرشحين الـ30، في انتظار إعلانها في السابع من كانون الثاني (يناير) المقبل.