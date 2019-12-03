بالصور.. مدني أضم ينتشل جثة شاب سقط بمستنقع مائي

حامد العمري(صدى):

باشر الدفاع المدني بمحافظة أضم ، حادث غرق شاب سعودي (20) عام بمياه مستنقع بوادي خبه بطريق المرقبان .

وفور تلقي البلاغ تم انتقال الفرق اللازمة إلى الموقع والذي يبعد مسافة 30 كلم عن الإدارة ، إلا أنه تعذر الوصول بالآليات إلى موقع الحالة ، مما حدا بترجل الفرق والسير في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي 6 كلم ، وعند الوصول تم مباشرة الحالة وانتشال الجثة من قبل الفرقة .

حيث قام غواص الدفاع المدني بانتشال الجثة من قاع المستنقع وتم نقلها لثلاجة مستشفی أضم العام لاستكمال الاجراءات اللازمة ، وجرى تسليم الموقع للشرطة لاكمال اللازم حسب الاختصاص .

هذا وقد قدم مدير الدفاع المدني بمحافظة أضم المقدم سالم السيد تعازيه لذوي المتوفی ، سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان ، منوها بأهمية الابتعاد عن المواقع الخطرة خصوصا مايعقب مياه السيول والأمطار من تجمعات مياه وحفر تكون بالغة الخطورة على مرتاديها او من يقترب منها .