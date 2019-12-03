كاميرات مراقبة ترصد سرقة عامل لـ 10 كيلو ذهب بسوق في جدة
كشفت كاميرات المراقبة بسوق في مدينة جدة ، تعرَّض محل تجاري لأحد المواطنين ، لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من أطقم الذهب عيار ٢١ تتجاوز ١٠ كيلو جرامات؛ تزيد قيمتها على نصف مليون ريال.
وبينت الكاميرات أن عامل المحل هو من قام بسرقة الذهب، حيث أغلق المحل مساء الأربعاء الماضي قبل أن يدخل بأكياس معه من جهة أخرى؛ ليخرج محملاً بأطقم الذهب قُبيل مغادرته إلى بلاده الخميس الماضي.
وأوضح صاحب المحل في بلاغه لرجال الأمن أن الشكوك راودته بالسرقة، ظهر الخميس، حين تم إبلاغه بأن محله لم يُفتح صباح اليوم ، ليتجه إلى المحل مباشرةً ويُفاجأ بخلو المحل من أطقم الذهب عيار ٢١؛ ليقوم مباشرةً بإبلاغ الجهات الأمنية حالاً، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته العالية بقدرات رجال الأمن.
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9229 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اما شريك او متستر عليه-اخذ حقه وتوكل على الله-وبعدين كيف سافر بدون تاشيرة مغادره الا اذا معه مفاتيح كل شي-الخدامه قبل السفر وبعد التاشيره بعض الاسر تفتشها وتطلع حاجات مسروقه-كيف خرج من البلد-
زائر[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 39 دقيقة
مجهز التاشيره وحاجز وقبل الرحله بساعات اخذ التاع والظاهر انه فيه تستر والا محات الذهب ممنوع الوافدين يعملون فيها
زائر[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 38 دقيقة
مجهز التاشيره وحاجز وقبل الرحله بساعات اخذ البتاع وغادر والظاهر انه فيه تستر والا محلات الذهب ممنوع الوافدين يعملون فيها