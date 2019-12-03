كاميرات مراقبة ترصد سرقة عامل لـ 10 كيلو ذهب بسوق في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت كاميرات المراقبة بسوق في مدينة جدة ، تعرَّض محل تجاري لأحد المواطنين ، لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من أطقم الذهب عيار ٢١ تتجاوز ١٠ كيلو جرامات؛ تزيد قيمتها على نصف مليون ريال.

وبينت الكاميرات أن عامل المحل هو من قام بسرقة الذهب، حيث أغلق المحل مساء الأربعاء الماضي قبل أن يدخل بأكياس معه من جهة أخرى؛ ليخرج محملاً بأطقم الذهب قُبيل مغادرته إلى بلاده الخميس الماضي.

وأوضح صاحب المحل في بلاغه لرجال الأمن أن الشكوك راودته بالسرقة، ظهر الخميس، حين تم إبلاغه بأن محله لم يُفتح صباح اليوم ، ليتجه إلى المحل مباشرةً ويُفاجأ بخلو المحل من أطقم الذهب عيار ٢١؛ ليقوم مباشرةً بإبلاغ الجهات الأمنية حالاً، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته العالية بقدرات رجال الأمن.