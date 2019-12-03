وصفة طبيعية لبشرة خالية من العيوب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من السيدات إلى الوصفات الطبيعية لحماية البشرة من العوامل الضارة التي تسبب ظهور الشوائب والعيوب، ومن ضمن هذه الوصفات مثل وصفة بيكربونات الصودا وخل التفاح والليمون.

وشملت مكونات هذه الوصفة: ملعقة طعام من بيكربونات الصودا، ملعقة طعام من خلالتفاح الطبيعي، نصف حبة ليمون، ملعقة وسط من زيت جوز الهند الطبيعي، ملعقة وسط من العسل.

واتضح أن خل التفاح يخفف في نصف كوب ماء. تضاف البيكربونات وتمزج المكونات جيداً، بعد ذلك يضاف عصير الليمون والعسل ويتم المزج مجدداً حتى الحصول على مزيج خال من التكتلات.

ويطبق القناع على الوجه لمدة لا تزيد عن 5 دقائق قبل الغسل جيداً بالماء، كماتترك البشرة لتجف لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ وأخيراً بالماء البارد.