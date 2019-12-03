الوحدة يفاوض الهلال لضم إدواردو

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الوحدة دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي الهلال؛ لكسب خدمات نجم خط وسطها البرازيلي كارلوس إدواردو، عن طريق الإعارة لنهاية الموسم.

وأشارت إلى أن ذلك على أن يحل بديلا عن مواطنه جليرمي؛ حيث استقرت إدارة النادي، والمدرب كارينيو على ضرورة رحيله في الفترة الشتوية، وذلك حرصا من النادي للوصول لمراتب متقدمة في سلم ترتيب الدوري، والمنافسة على اللقب.

ووضعت إدارة الوحدة، البرازيلي لويس جوستافو نجم وسط الفيصلي أيضا، من ضمن خياراتها في حال تعثر صفقة السوبر مع نادي الهلال، والذي يعد أحد أبرز نجوم دوري المحترفين.