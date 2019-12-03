النفط يرتفع مع سعي المملكة لزيادة تخفيضات الإنتاج

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تنامي الآمال بأن تتفق أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري رغم أن المكاسب كانت محدودة مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة أمس الاثنين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا او0.5 بالمئة إلى 56.21 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 بالمئة أمس