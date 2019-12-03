«الخضيري» يكشف عن الأمراض الخطيرة التي تسببها  إبرة الإنفلونزا

عادل الحربي(صدى):

دعا عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ لأخذ الحذر من إبرة يمنحها بعض المستشفيات الخاصة بداعي منع أعراض الإنفلونزا، مبينا أنها “خطيرة” وقد تسبّب السكري وهشاشة عظام وتؤثر في القلب والضغط.

وأوضح الخضيري أنها عبارة عن “كورتيزون” عالٍ وضار، مشيرا:”هناك فرق بين تطعيمة الإنفلونزا وبين ما يسمونه بعض الجشعين زوراً وبهتاناً إبرة الإنفلونزا أو منع أعراض الإنفلونزا”.

وأبان أن تطعيمة الإنفلونزا هي لقاح حيوي ليست له أضرار، أما ما يسمونه إبرة الإنفلونزا فهي من الكورتيزون (السيترويدات) وهي خطيرة؛ قد تسبّب السكري وهشاشة عظام وتضر القلب والضغط.

ولفت الخضيري: “هذه الإبرة تُعطى فقط في مراكز تجارية طبية ولا تعطيها المستشفيات الحكومية إلا لبعض المرضى -حسب الحالة- مثل الربو، الأمراض المناعية”، لافتاً إلى أن الذي يُعطى في المستشفيات والمستوصفات الحكومية هي إبرة لقاح الإنفلونزا (لقاح أو تطعيمة) ولا غبار عليها وليست هي المقصودة”، مردفا: “لا تنخدع؛ يسوّقونها لك بأنها تمنع مضاعفات الإنفلونزا عند الإصابة؛ لأنها ليست لقاحاً ولا تمنع الإصابة”.