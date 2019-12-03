مستشفي الملك عبدالله ببيشة يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة

محمد بن طحيطح(صدى):

شارك مستشفي الملك عبدالله ببيشة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي يقام هذا العام 2019 تحت شعار (إعاقتي​ لا تعني نهايتي ).

وافتتح المشرف العام علي مستشفي الملك عبدالله / بدر المطيري وبحضور المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفي المعرض التثقيفي الذي نظمة مركز التأهيل الطبي واشتمل المعرض علي وسائل توعوية ومجسمات توضيحية لبعض الاعاقات كما تم عرض نماذج أطراف صناعية من انتاج المركز وعرض مرئي لبعض منجزات مركز التاهيل .

واشاد المطيري بما شاهدة في المعرض وأكد علي أهمية تفعيل هذة المناسبات التي تسعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل مشاركتهم في شتي جوانب الحياة .

وتشجيع انجازاتهم واسهامتهم . كما نشير الي قيام مدير مرور محافظة بيشة بزيارة المعرض وزيارة بعض المنومين المصابين جراء حوادث مرورية .

واوضح رئيس مركز التاهيل الطبي / مطلق السواط ان المركز يحظي بدعم ومتابعة المشرف العام علي المستشفي

والمركز يضم عدد من الأقسام :

*عيادة الطب الطبيعي والتأهيل

وعدد المواعيد التي تمت خدمتها خلال الأشهر الماضية من عام ٢٠١٩ م في العياده (٨١٤٦ )موعد

*قسم العلاج الطبيعي

وعدد الجلسات العلاجية التي تم حجزها وخدمتها (١٦٩٣٩ )جلسة علاجيه

*قسم العلاج الوظيفي

وعدد الجلسات العلاجيه في القسم (١٦٧٤)جلسة

*قسم الاطراف الصناعية

تم تجهيز خلال نفس الفترة عدد( ٢٩ )طرف صناعي بالإضافة الي تقديم الكثير من المستلزمات جاهزة الصنع .

*قسم علاج علل النطق والتخاطب

والذي تم تفعيلة مؤخراًوتمت اجراء مايقارب ١٦٠ جلسه علاجيه.