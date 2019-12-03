بالصور.. جدل واسع بسبب ظهور هالة فاخر بدون حجاب

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية هالة فاخر في صورة بدون حجاب، واكتفت بارتداء آيس كاب كشف عن شعرها الأصفر بشكل واضح، الأمر الذي أثار الجدل بين جمهورها وعرضها للكثير من الانتقادات.

وفي السياق نفسه، تنشغل هالة فاخر بعرض مسرحية “لوكندة الأوباش” ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشاركها العرض حسن الرداد، مايا دياب، إنجي على، ماجد المصري، سعد الصغير، بدرية طلبة، وأوس أوس وغيرهم، ومن تأليف محمد عز الدين وإخراج أشرف زكي.

ويعد آخر أعمال هالة فاخر الدرامية مسلسل “قيد عائلي ” الذي تدور أحداثه حول صراع المال، ومشاكل بين عائلتين حول الميراث، وهو من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، كارولين عزمي وغيرهم.