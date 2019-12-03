تعليق صحف إيطالية على صورة محترف الهلاف مع توتي وبيرلو

ماجد محمد(صدى):

علقت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، على صورة مقابلة عشاءت جمعت محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، مع مواطنيه فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو.

وأوضحت الصحيفة، أن اللقاء آثار الذكريات بين النجوم الإيطاليين، بينما بيرلو وتوتي تواجدا في المملكة يوم الأحد الماضي، من أجل حضور حفل اعتزال نجم الهلال السابق، ياسر القحطاني.

وقالت الصحيفة: ” بيرلو، توتي، جيوفينكو. تخيلهم يلعبون معًا في نفس الفريق. كم يرتفع المستوى؟ تجمع الأصدقاء الثلاثة لتناول العشاء، ونشر جيوفينكو صورة على إنستغرام توضح سعادة الثلاثي بهذا اللقاء ” .