إجمالي الأحكام ضد صحفيين في سجون أردوغان تبلغ 80 عاما

أنقرة(صدى):

شهد شهر نوفمبر الماضي، حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، حيث بلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عامًا؛ بحسب تقرير تناوله البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، باريش يركاداش.

وقال ” يركاداش ” أن هذا التقرير إلى روح الصحفية ألبرتينا مارتينيز بورغوس، التي لقيت مصرعها أثناء توثيقها عنف الشرطة تجاه الشباب المحتج في تشيلي، لافتًا إلى أن إعلان مستشار الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، إلغاء البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيًّا؛ بحجة تهديدهم للأمن القومي.

وفي السياق نفسه، تم حبس 4 صحفيين واعتقال 11 آخرين، وامتثل 82 صحفيًّا أمام القضاء، ورُفعت دعاوى قضائية ضد 8 صحفيين وتم الحكم بالسجن 80 عامًا و4 أشهر و15 يومًا على 15 صحفيًّا، وتغريم صحفي 7 آلاف ليرة، والاعتداء على صحفيين وصحيفة محلية، وفتح تحقيقات ضد صحفيين.

وأعيد حبس الكاتب التركي والمحرر الصحفي السابق، أحمد ألتان، بعدما تم إخلاء سبيله في الرابع من الشهر نفسه عقب قضائه ثلاث سنوات داخل السجن؛ لتدشن منظمة العفو الدولية حملة للإفراج عن الصحافي التركي البارز.