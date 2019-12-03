«تأكد».. تطبيق للتحقق من صحة معلومات «بطاقة كفاءة الطاقة»

الرياض(صدى):

أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تطبيقاً باسم “تأكد” يتم تحميله عبر متجر IOS وandroid؛ للمساهمة في التحقق من معلومات ” بطاقة كفاءة الطاقة” للسيارات والإطارات.

وأبانت أن التطبيق يهدف لتفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية، بالإضافة إلى التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات.

ويستخدم التطبيق عن طريق مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، حيث يتم عرض استعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خاصية “بلاغ تجاري” التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة.