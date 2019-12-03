متدربو كلية الاتصالات بالرياض يحصلون على المركز الثالث في مسابقة هواوي بالصين

بدر الحارثي(صدى):

رفع متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض إسم الوطن عاليا لحصولهم أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين وهما المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي ورفعوا العلم السعودي الخفاق عاليا وسط حضور دولي كبير .

وعبر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عن سعادته الغامرة بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط مؤكدا أن ذلك الفوز يجسد مدى ما يتمتع به متدربي الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشركات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها شركة هواوي والتي تعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.

ورفع الدكتور أحمد الخليفة شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة اثمرت بهذا الانجاز الكبير.