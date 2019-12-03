إطلاق هاتف S95 Pro للاستخدامات الشاقة

وكالات(صدى):

كشفت شركة Doogee الصينية، عن هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أمريكي، والذي يدعم فئتي الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G؛ فضلًا عن شاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعمل الهاتف الجديد على نظام التشغيل “أندرويد 9 باي” ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، بينما البطارية سعة 5150 مللي أمبير ساعة.