وزير الدفاع الأمريكي يدعو تركيا لاحترام مصالح الناتو

واشنطن(صدى):

دعا وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تركيا، الاثنين، للتوقف عن عرقلة خطة حلف شمال الأطلسي الدفاعية لدول البلطيق وبولندا، وعدم رهن الأمر بالاستجابة لضغوط أنقرة على الناتو، لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا.

وقال إسبر: “لا أحد يرى (الدول الأعضاء بالناتو) التهديدات التي يرونها (تركيا)”، لافتا إلي أنه لن يدعم وصف “وحدات حماية الشعب الكردية” بأنها “إرهابية” بغرض تخطي الجمود الذي يعتري علاقات واشنطن بأنقرة.

وطالب إسبر أنقرة بالتركيز على التحديات الأكبر التي تواجه الناتو، مضيفا: “استعدادات ووحدة صف التحالف تعني التركيز على القضايا الكبرى، تحديداً القضية الأكبر والأهم وهي جاهزية الناتو”.

وشدد: “لا ينبغي على الجميع التوافق مع أجندة أنقرة، حيث لا يرى الجميع التهديدات التي يرونها (الأتراك)”.

وتابع: ” الرسالة (التي أبعثها) إلى تركيا … هي أننا نحتاج إلى المضي قدماً في خطط الناتو (بشأن بولندا ودول البلطيق)، والتي لا يمكن عرقلتها بسبب اهتماماتهم (الجانب التركي) الخاصة”.