بالفيديو.. سعود الصرامي يعلن عن إصداره كتاب لنادي النصر قريبا
كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، أمس الاثنين، أنه سيصدر كتاب لنادي النصر خلال الفترة القادمة، من أجل الرد على بعض الأشخاص.
وأوضح ” الصرامي ” خلال حديثه ببرنامج الديوانية: ” بحكم أني قوي ماديا قررت أسوي كتاب لكن ليس للرد على الهلال، والكتاب هذا يحكي مايحدث اليوم واختارت عنوان النصر والأفواه القذرة ” .
وأضاف: ” الكتاب سيكون للرد على الأشخاص التي تستغل المنابر الإعلامية ونحن لم نستطع أن نرد عليها”، مختتمًا: ” وبإذن الله هنرد بالأدلة وبالبراهين ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6405 ] نشر منذ 10 دقائق
مصدق نفسك يا متعصب و كيف التلفاز يسمحون له بالظهور الهلال