بالفيديو.. سعود الصرامي يعلن عن إصداره كتاب لنادي النصر قريبا

نواف السالم(صدى):

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، أمس الاثنين، أنه سيصدر كتاب لنادي النصر خلال الفترة القادمة، من أجل الرد على بعض الأشخاص.

وأوضح ” الصرامي ” خلال حديثه ببرنامج الديوانية: ” بحكم أني قوي ماديا قررت أسوي كتاب لكن ليس للرد على الهلال، والكتاب هذا يحكي مايحدث اليوم واختارت عنوان النصر والأفواه القذرة ” .

وأضاف: ” الكتاب سيكون للرد على الأشخاص التي تستغل المنابر الإعلامية ونحن لم نستطع أن نرد عليها”، مختتمًا: ” وبإذن الله هنرد بالأدلة وبالبراهين ” .