  • الثلاثاء 3

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. سعود الصرامي يعلن عن إصداره كتاب لنادي النصر قريبا

بالفيديو.. سعود الصرامي يعلن عن إصداره كتاب لنادي النصر قريبا

بالفيديو.. سعود الصرامي يعلن عن إصداره كتاب لنادي النصر قريبا
نواف السالم(صدى):

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، أمس الاثنين، أنه سيصدر كتاب لنادي النصر خلال الفترة القادمة، من أجل الرد على بعض الأشخاص.

وأوضح ” الصرامي ” خلال حديثه ببرنامج الديوانية: ” بحكم أني قوي ماديا قررت أسوي كتاب لكن ليس للرد على الهلال، والكتاب هذا يحكي مايحدث اليوم واختارت عنوان النصر والأفواه القذرة ” .

وأضاف: ” الكتاب سيكون للرد على الأشخاص التي تستغل المنابر الإعلامية ونحن لم نستطع أن نرد عليها”، مختتمًا: ” وبإذن الله هنرد بالأدلة وبالبراهين ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6405 ] نشر منذ 10 دقائق

مصدق نفسك يا متعصب و كيف التلفاز يسمحون له بالظهور الهلال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *