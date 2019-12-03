5 نصائح تساعد على تثبيت الوزن بعد الدايت

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار بعض الأشخاص تساؤلات عديدة عن الطريقة التي تساعد على ثبات الوزن بعد فقدانه، لأنهم يتخوفون من أن يزداد وزنهم مرة أخرى.

ويلجأ الكثير من هؤلاء الأشخاص إلي ممارسة التمارين الرياضية يوميا للحفاظ على وزنهم المثالي، حيث أن الرياضة تمنع تراكم الدهون بالجسم، كما تساعد على بناء العضلات.

ونستعرض أبرز طرق الحفاظ على الوزن المثالي بعد الدايت، ومنها أولا.. ممارسة التمارين الرياضية: لابد من المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بعد الحصول على الوزن المثالي، لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، لأنها النشاط الحركي يحافظ على التوازن بين السعرات الحرارية التي نحصل عليها من الأطعمة والسعرات المحروقة.

ثانيا.. تناول وجبة الإفطار: تساعد على حرق الدهون، خاصةً إذا كانت تتضمن الحبوب الكاملة والبروتين والألياف، حيث أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار يوميًا، فقدوا 13 كيلوجرام من وزنهم سنويًا دون اتباع حمية غذائية قاسية.

ثالثا.. قياس الوزن بانتظام: الأشخاص الذين يستخدمون الميزان المنزلي لقياس الوزن أسبوعيًا، استطاعوا أن يحافظوا على وزنهم المثالي والسيطرة على كميات الأطعمة التي يتناولونها على مدار اليوم.

رابعا.. الإفراط في الطعام: تناول كميات من كبيرة من الطعام، يؤدي إلى زيادة الوزن سريعًا بعد فقدانه، لذلك يجب زيادة السعرات الحرارية، و ألا تتجاوز 200 سعرة حرارية كل أسبوع.

خامسا.. تقليل الكربوهيدرات: يساهم النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الخضروات والبروتينات مع خفض الكربوهيدرات في الحفاظ على الوزن المثالي بعد الوصول إليه.