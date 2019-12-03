تفاصيل العثور علي جثتي «مفقودي وادي قنونا»
أعلنت فِرَق الدفاع المدني بالقنفذة وعدد من المتطوعين عن العثور علي جثتيْ “مفقوديْ وادي قنونا” اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.
وتفصيلا، عثر على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.
وكان المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88369 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يرحمهما برحمته ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..