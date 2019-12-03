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تفاصيل العثور علي جثتي «مفقودي وادي قنونا»

تفاصيل العثور علي جثتي «مفقودي وادي قنونا»
عادل الحربي(صدى):

أعلنت فِرَق الدفاع المدني بالقنفذة وعدد من المتطوعين عن العثور علي  جثتيْ “مفقوديْ وادي قنونا” اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

وتفصيلا، عثر على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88369 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمهما برحمته ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..

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