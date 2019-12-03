مواطن يتعرض لمفاجأة غير متوقعة من زوجتيه بعد تتويج الهلال

ماجد محمد(صدى):

تعرض مواطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، لمفاجأة غير متوقعة ولكنها سارة عقب تتويج فريقه الهلال بطلًا لآسيا؛ حيث طلبت منه إحدى زوجتيه شراء سيارة لها والسماح لها بالقيادة مثل زوجته الأولى.

واستجاب الزوج لها وذهب بهما إلى أقرب موقع لوكالات بيع السيارات؛ ليتفاجأ بإهداء زوجتيه السيارة له، تعبيرا عن فرحته بالإنجاز الوطني الرياضي المحقق عن طريق ناديه الهلال، وإنهاء المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، ومشاركتهما له فرحة الإنجاز.

ومن جانبه، أكد المواطن إنه لم يكن يعلم بنواياهما، وحيلتهما التي قادت إلى إهدائه، ومشاركته الفرحة الوطنية بالإنجاز الرياضي الذي احتفلت به شرائح المجتمع عامة، وأنصار الهلال خاصة.