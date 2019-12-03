مواطن يتعرض لمفاجأة غير متوقعة من زوجتيه بعد تتويج الهلال
تعرض مواطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، لمفاجأة غير متوقعة ولكنها سارة عقب تتويج فريقه الهلال بطلًا لآسيا؛ حيث طلبت منه إحدى زوجتيه شراء سيارة لها والسماح لها بالقيادة مثل زوجته الأولى.
واستجاب الزوج لها وذهب بهما إلى أقرب موقع لوكالات بيع السيارات؛ ليتفاجأ بإهداء زوجتيه السيارة له، تعبيرا عن فرحته بالإنجاز الوطني الرياضي المحقق عن طريق ناديه الهلال، وإنهاء المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، ومشاركتهما له فرحة الإنجاز.
ومن جانبه، أكد المواطن إنه لم يكن يعلم بنواياهما، وحيلتهما التي قادت إلى إهدائه، ومشاركته الفرحة الوطنية بالإنجاز الرياضي الذي احتفلت به شرائح المجتمع عامة، وأنصار الهلال خاصة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88369 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ..
.. الله يديم المحبة بينكم ويرزقنا وإياكم وكل مسلم موحد ، الذرية الصالحه والمسرات الدائمه ، آمين ,,
zoolعالمي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه شكل موديل السياره قبل عشرين سنه على عدد سنوات صوم الطواقي عن الاسيويه اقول اهدى من كذا ادري انكم حديثين عهد با العالميه بكره تتعودون مثلنا (والله ودي اصدق )بس قووووووويه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالله فريج / الاردن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 37 دقيقة
العبرة في الخواتيم ……….الهلال معشوق الأردنيين في الأردن وهو الزعيم ..والعالمي ..والملكي …..وزعيم القارة الاسيوية ….نادي القرن
فكل الحب والتقدير للسعودية …..ولقيادتها الحكيمة في ظل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين …سلمان الحزم والعزم ……وولي عهده الأمير الشاب صاحب رؤية 2030 ………والله ولي التوفيق
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4658 ] نشر منذ 54 دقيقة
دورت فيها شي اصدقة مالقيت …😅😅
أبو حسن[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 44 دقيقة
أفلاممممممممممم
fares[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرزقة من واسع فضله بس احس انها قوية شوية عشان كورة ونادي مو قادر اصدق
رااايق[ عدد التعليقات: 7548 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله أعلم ***
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بس مو كأنها واسعة شوي يااا ماجد محمد ****
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 30 دقيقة
الي صبر عشرين سنه
وحقائق منجز وبطولة
ويش حال الي عشرين يطقطق
وفي يوم ٢٤نوفبمر خر بطنه
والسيل لايوقف
اعدم البئيه
ويش الحل معاااه
الوضع مزري في اوكار الفقراويه
وين حماية البيئه
*****أسير بغرامك*****[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحالمي المرشحح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بكرت تعطيييم ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وناقصة التطعيمات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اللهم لا شماتة
جود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 12 دقيقة
العالم النصر راح للنصر وباقي تلبس حفاظه وباقي تطعم تطعيمات ههههههههههههههههههه
جود[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 11 دقيقة
العالم النصر راح للنصر وباقي تلبس حفاظه وباقي تطعم تطعيمات ههههههههههههههههههه
شيفاز عربي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 9 دقائق
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