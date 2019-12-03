أبرز المعلومات عن وهم استباق الرؤية «ديجافو»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد وهم استباق الرؤية أو ما يطلق عليه الخبراء اسم ” يجافو” هو ظاهرة للشعور برؤية الأشخاص أو الأحداث فيما قبل؛ حيث أوضح خبراء الصحة النفسية بأنه حالة ذهان عقلي، ولكن سرعان ما يختفي أثرها بعد مرور بضع دقائق.

وقال الخبراء أن هناك بعض العوامل التي قد تسبب الديجافو، وأبرزها: مرور الشخص بموقف مشابه، فتقوم الذاكرة باسترجاعه من الذكريات، وغالبًا ما تحدث هذه الحالة نتيجة حدوث اضطراب في عملية تفريغ الشحنات الكهربائية في المخ؛ فضلًا عن زيادة نسبة الدوبامين الموجود في خلايا الفص الصدغي للمخ.

وتكثر هذه الظاهرة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عامًا، ولكنها تقل تدريجيًا مع التقدم في العمر، فيما تكثر لدى الأشخاص الذي يكثرون من السفر، مثل المضيفات والطيارين،الطلاب، المرضى الذين يتناولون بعض الأدوية.

ويجب زيارة الطبيب عندما يتكرر الموقف أكثر من مرة في الشهر أو بضع مرات على مدار العام الواحد، أو عندما ترافقه ذكريات، وكأنها حلم أو مشاهد سينمائية، أو زيادة في ضربات القلب أو شعر بالخوف.