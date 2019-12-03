الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تحتفي باليوم الوطني للإعاقة

ريم عبدالعزيز(صدى):

تحتفي الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم 3ديسمبر بعدد من الأنشطة والبرامج المنظمة من خلال المشاركات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الأنشطة التي ستنفذ داخل الجمعية بجميع فروعها وخارجها.

صرحت بذلك المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة/ فردوس أبوالقاسم، مشييرة إلى أن شعار اليوم العالمي لذوي الإعاقة “المستقبل يمكن الوصول إليه” هو شعار تبنته الجمعية في مرحلة التطوير الجديدة الهادفة إلى تحقيق النجاحات وتعميق الفهم المجتمعي حول مجال صعوبات التعلم باعتباره مفهوماً وتعاملاً .

وفي السياق ذاته أوضحت أبو القاسم أن الجمعية ستنفذ عدداً من البرامج الخاصة بيوم ذوي الإعاقة، من ضمنها إصدار كتيبات تعريفية وتثقيفية للأطفال، إضافة إلى تكثيف الأنشطة والمشاركات الإعلامية عبر جميع وسائل الإعلام شاملة اللقاءات للتعريف بالخدمات التي تقدمها، إضافة إلى أن فريق النشاط الكشفي سيشارك في الفعاليات والمناشط بالاحتفاء داخل الجمعية بذوي الإعاقة وأسرهم.

وأكدت المدير التنفيذي للجمعية أن الحهود الوطنية التي تقدم لذوي الإعاقة تشهد تقدما ملحوظا على جميع المجالات؛ لا سيما أن ذوي الإعاقة شخصيات فاعلة متمكنة تستطيع الوصول للمستقبل ـ بإذن الله ـ متى ما أتيحت لها الفرصة المناسبة والدعم اللازم من جميع أفراد المجتمع.

و دعت أبو القاسم شرائح المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص والعام إلى الاضطلاع بدورهم الاجتماعي والتنموي، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تستوجب منهم المساهمة كل بقدر استطاعته وإمكاناته في معالجة القضايا الاجتماعية، ولا يخفى على الجميع أن دعم فئات ذوي الاعاقة والعناية بهم، واستحداث المبادرات الموجهة لهم تأتي في مقدمة القضايا الاجتماعية الجديرة بالاهتمام؛ فتضافر الجهود لتمكينهم من حقوقهم، وترسيخ قيم التقدير والاحترام تجاههم ونشر ثقافة التعاون والمساعدة لهم.

واختتمت تصريحها بأن الجمعية لها جهود ملموسة في هذا الصدد، وأن ذلك ما كان ليتم لولا الدعم والمساندة من لدن قيادتنا الحكيمة والرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر ـ حفظه الله ـ والإدارة العليا للجمعية .

وأكدت أن االجمعية ستشهد مستقبلا الكثير من الفعاليات والإنجازات التي تصب في خدمة ذوي الإعاقة، و مجال صعوبات التعلم.على وجه الخصوص.