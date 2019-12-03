اتهام مديرة مدرسة في جازان باحتجاز طالبة 3 أيام داخل مكتبها

تركي السالم(صدى):

اتهم مواطن قائدة مدرسة متوسطة للبنات في محافظة هروب بمنطقة جازان، باحتجاز ابنته لمدة 3 أيام دراسية داخل مكتبها وحرمانها من الدراسة.

وأوضح المواطن أن ذلك بسبب خلاف بين بعض المعلمات بالمدرسة؛ حيث تم احتجازها بعد التحقيق معها من جانب قائدة المدرسة وحرمانها من الدراسة رغم أنها من المتفوقات.

وأشار إلى أن ابنته أُصيبت بانهيار عصبي ونفسي؛ فيما تقدم بشكوى إلى منصة الوزارة التي تجاوبت معه، وأبلغت مكتب تعليم هروب بالواقعة، لكن المكتب رفض مباشرتها لانتظار توجيه حيال الشكوى المقدمة.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لتعليم محافظة صبيا إبراهيم الحازمي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي شكوى من ولي أمر الطالبة أو مكتب تعليم هروب أو وزارة التعليم.