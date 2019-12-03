إصابة امرأة إثر حادث دهس في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرضت امرأة صباح اليوم الثلاثاء ، لحادث دهس أمام روضة رضوى بنت كعب بالباحة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ،بأنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 ،عن حادث دهس في تمام الساعه 7:15 صباح اليوم الثلاثاء .

وتم توجيه فرقة اسعافيه للموقع تحديدًا الباحة – الرومي – أمام روضة رضوى بنت گعب.

وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اصابه لامرأة في العقد الثالث من العمر ،وتم عمل الاسعافات الأولية وكانت اصابتها متوسطه تم عمل الإسعافات الاوليه بالموقع وبعد ذلك تم نقلها الى مستشفى الملك فهد .