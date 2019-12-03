بالصور.. عمودان يهددان قرى كساب بالظلام الدامس وكهرباء أضم: ننتظر اعتماد نقلها

حامد العمري(صدى):

تلقت صحيفة ” صدى”الإلكترونية شكوى من أهالي قرى كساب التابعة لمحافظة أضم جنوب منطقة مكة المكرمة ، مفادها أن هناك أعمدة كهرباء آيلة للسقوط بعقبة كساب ” ريع العلطة” ، مهدداً بذلك أهل القرى بالظلام الدامس ؛ إضافة إلى خطره على حياة سالكي طريق العقبة ، وأردف الأهالي أن كهرباء أضم لم تبدِ أي تجاوب حيال ذلك .

وبدورها فقد انتقلت عدسة ” صدى ” للموقع المشار إليه ، حيث وثقت عمود آيل للسقوط بسبب جرف السيول للتربة المحيطة به ، بالإضافة إلى خروج ” الشدادات” مما ينذر بقرب سقوطه من السيول أو الرياح الشديدة .

كما وثقت “العدسة” عموداً آخر يقع بوسط مجرى السيل ، وقد تغطى جزء كبير منه بالأحجار والأتربة ، والتي قد تتسبب في اجتثاثه ؛ أو سقوطه بسبب تآكله من الصدأ في أي لحظة .

بعد ذلك تواصلت ” صدى ” مع رئيس مركز كهرباء أضم المهندس عباس النعيري وحين استفسارنا عن ذلك وتزويده بمجموعة من الصور للعمودين أوضح : أن هذه الأعمدة من الحالات التي تمت دراستها بطلب من النقل لتعديل مسارها ولا زلنا في انتظار الاعتماد .