صورة نادرة لخادم الحرمين في عمر الـ 18 عامًا

حمود العنزي(صدى):

نشرت دارة الملك عبد العزيز التاريخية، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- حينما كان بعمر الـ 18 عامًا.

وظهر الملك سلمان في الصورة التي يعود تاريخها لعام 1953 م، جالسًا بجانب مجموعة من الأشخاص على مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني آنذاك الملك حسين للمملكة.

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