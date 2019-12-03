صورة نادرة لخادم الحرمين في عمر الـ 18 عامًا
نشرت دارة الملك عبد العزيز التاريخية، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- حينما كان بعمر الـ 18 عامًا.
وظهر الملك سلمان في الصورة التي يعود تاريخها لعام 1953 م، جالسًا بجانب مجموعة من الأشخاص على مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني آنذاك الملك حسين للمملكة.
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زائر[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله ايام كان عمره بالعشرين الله يطول في عمره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88345 ] نشر منذ 19 دقيقة
حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين وسدد على دروب الخير خطاك .. آمين ..