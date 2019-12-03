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بعد إجازة مرضية..قط يعود للعمل بوزارة الخارجية البريطانية!

بعد إجازة مرضية..قط يعود للعمل بوزارة الخارجية البريطانية!
لندن(صدى):

عاد قط إلى عمله بوزارة الخارجية البريطانية، كقائد صيد الفئران، وذلك بعد إجازة مرضية مدتها ستة أسابيع.

وجاءت إجازة القط المرضية بعد أن استمر الموظفون المدنيون بالمبنى في حمله وتدليله، وإطعامه باستمرار، ما نتج عنه زيادة وزنه وسقوط الفراء بساقيه الأماميتين نتيجة التوتر.

ونٌقل القط لمنزل السكرتير الخاص، ليحظى بإجازة مرضية ويتعافى من جهود العمل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31061 ] نشر منذ 33 دقيقة

اوكي

[ عدد التعليقات: 88338 ] نشر منذ 23 دقيقة

عيش وقتك يامدلل ..

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