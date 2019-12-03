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  3. بالفيديو: طارق الحربي: ليتني عضو شورى كنت أوريكم الاقتراحات الصحّ

بالفيديو: طارق الحربي: ليتني عضو شورى كنت أوريكم الاقتراحات الصحّ

بالفيديو: طارق الحربي: ليتني عضو شورى كنت أوريكم الاقتراحات الصحّ
علي القحطاني(صدى):

علق الإعلامي طارق الحربي، على مطالبة عضو مجلس شورى بإزالة المخيمات الموجودة في شمال الرياض والثمامة وحول المطار باعتبار أنها تلوث بصري.

واستنكر الحربي المقترح، قائلا: والله العظيم فاضيين، يارجل انت بيتك مساحته ٤ آلاف ومخيمك في وسط بيتك، احنا ما عندنا فلوس نجيب استراحة، الشباب أفلسوا.

وأضاف: أتوقع إن فيه أشياء ثانية تسبب تلوث، ما شوفت مصنع أسمنت فوق الرياض.

وتابع: لما يكون راتبك عالي وتداوم كام يوم في الأسبوع وجالس تسمع، ليتني عضو مجلس شورى،كان أوريكم الاقتراحات الصح.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 11 دقيقة

لو موظف بالشورى مايقدر يسوي او يقترح شيء بس سواليف الان

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 11 دقيقة

لو موظف بالشورى مايقدر يسوي او يقترح شيء بس سواليف الان

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