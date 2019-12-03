بالفيديو: طارق الحربي: ليتني عضو شورى كنت أوريكم الاقتراحات الصحّ
علق الإعلامي طارق الحربي، على مطالبة عضو مجلس شورى بإزالة المخيمات الموجودة في شمال الرياض والثمامة وحول المطار باعتبار أنها تلوث بصري.
واستنكر الحربي المقترح، قائلا: والله العظيم فاضيين، يارجل انت بيتك مساحته ٤ آلاف ومخيمك في وسط بيتك، احنا ما عندنا فلوس نجيب استراحة، الشباب أفلسوا.
وأضاف: أتوقع إن فيه أشياء ثانية تسبب تلوث، ما شوفت مصنع أسمنت فوق الرياض.
وتابع: لما يكون راتبك عالي وتداوم كام يوم في الأسبوع وجالس تسمع، ليتني عضو مجلس شورى،كان أوريكم الاقتراحات الصح.
#طارق_شو
ليتني عضو شورى.. كان أوريكم الاقتراحات الصحّ!#خليجية@tariqalharbi80 pic.twitter.com/8Tv7Gq0HEW
— طارق شو (@TariqShow) December 2, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31061 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب
ابو سعود[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو موظف بالشورى مايقدر يسوي او يقترح شيء بس سواليف الان
ابو سعود[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو موظف بالشورى مايقدر يسوي او يقترح شيء بس سواليف الان