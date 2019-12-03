بالفيديو: طارق الحربي: ليتني عضو شورى كنت أوريكم الاقتراحات الصحّ

علي القحطاني(صدى):

علق الإعلامي طارق الحربي، على مطالبة عضو مجلس شورى بإزالة المخيمات الموجودة في شمال الرياض والثمامة وحول المطار باعتبار أنها تلوث بصري.

واستنكر الحربي المقترح، قائلا: والله العظيم فاضيين، يارجل انت بيتك مساحته ٤ آلاف ومخيمك في وسط بيتك، احنا ما عندنا فلوس نجيب استراحة، الشباب أفلسوا.

وأضاف: أتوقع إن فيه أشياء ثانية تسبب تلوث، ما شوفت مصنع أسمنت فوق الرياض.

وتابع: لما يكون راتبك عالي وتداوم كام يوم في الأسبوع وجالس تسمع، ليتني عضو مجلس شورى،كان أوريكم الاقتراحات الصح.