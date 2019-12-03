بالفيديو..مواطن يبتكر مركبة تسير على قمم الجبال ويسميها «ناصر»

عادل الحربي(صدى):

استطاع مواطن شاب ابتكار سيارة للسير في المناطق الوعرة بسهولة والمشي على قمم الجبال.

وأوضح الشاب أن السيارة نتاج شغفه بالهندسة ودراسته للميكانيكا والرياضيات في أمريكا.

وأشار إلى أنه بدأ عمله كحداد بسيط واستطاع تطوير نفسه حتى تمكن من تصنيع واحدة من أفضل السيارات في العالم.

وأطلق الشاب على السيارة اسم ناصر تكريما لوالده، وهي تعمل بنظام هيدروليكي وهندسي يسمح لها بتسلق الجبال بسهولة، وبها نظام للتوازن يحدّ من انقلابها في وسط الجبال.