امرأة تتهم الأمير آندرو بإجبارها على ممارسة الجنس معه

واشنطن(صدى):

اتهمت امرأة أمريكية الأمير آندرو، بإجبارها على ممارسة الجنس معه، مناشدة البريطانيين أن يقفوا إلى جانبها، مؤكدة أنها لا تقول سوى الحقيقة في هذه الفضيحة التي هزت العائلة المالكة.

وتقول فرجينيا جوفري إن رجل الأعمال الأمريكي جيفري أبستين كان يجبرها قبل موته على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني آندرو، عندما كانت قاصرا لا يتجاوز عمرها 17 عاما.

وأضافت: أستحلف المواطنين في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، أن يساعدوني في خوض هذا النزال، وألا يقبلوا هذا الأمر وكأنه شيء عادي. هذه ليست قصة جنسية وضيعة، هذه قصة اتجار بي، هذه قصة انتهاك وقصة أبناء عائلتكم المالكة.