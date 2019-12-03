انتحار لبناني بسبب الديون يثير الجدل

وكالات(صدى):

على خلفية انتحار لبناني بسبب تراكم الديون عليه في خضم أزمة سياسية واقتصادية خانقة في البلاد، سادت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة 30 % في صفوف الشباب، ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة للبلاد منذ استقالة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الشهر الماضي.

وكان ناجي الفليطي 40 عاماً، وهو أب لطفلين على شنق نفسه، الأحد، لأنه لم يقو على توفير تكاليف أسرته أو تسديد فواتير للمحال التجارية ناهزت قيمتها 460 دولار.

وأثار انتحار ناجي تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، محملين السلطة المسؤولية.

ومنذ 17 أكتوبر، تظاهر مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على أداء السلطة، مطالبين برحيلها، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص فرص العمل.

اقرأ أيضًا: