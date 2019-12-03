بالفيديو..موقف محمد نور النهائي من العودة للملاعب

ماجد محمد(صدى):

صرح محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، بعدم عودته للملاعب من جديد، مؤكدًا على اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وكان نور قد تمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 سنوات من تاريخ 15 ديسمبر 2016 بعد ثبوت تناوله للمنشطات وتنتهي العقوبة في ديسمبر 2020.

قال محمد نور في تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد: حالياً أنا جاهز بنسبة 85%، ولم أنقطع عن التمرين ولكن كلاعب لن أعود للملاعب وأعلنت اعتزالي من قبل وأكيد هناك حفل اعتزال.