بالفيديو..موقف محمد نور النهائي من العودة للملاعب
صرح محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، بعدم عودته للملاعب من جديد، مؤكدًا على اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.
وكان نور قد تمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 سنوات من تاريخ 15 ديسمبر 2016 بعد ثبوت تناوله للمنشطات وتنتهي العقوبة في ديسمبر 2020.
قال محمد نور في تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد: حالياً أنا جاهز بنسبة 85%، ولم أنقطع عن التمرين ولكن كلاعب لن أعود للملاعب وأعلنت اعتزالي من قبل وأكيد هناك حفل اعتزال.
#الدوري_مع_وليد
محمد نور لاعب سابق للاتحاد السعودي: حاليا انا جاهز بنسبة 85٪ ولم انقطع عن كرة القدم.. لن اعود للعب مرة اخرى وسبق ان أعلنت اعتزالي.. #الاتحاد يعاني من 7 سنوات ويحتاج للبناء.. #الهلال استحق آسيا من 4 سنوات لكن تتويجه تأخر pic.twitter.com/JIlA0mGDvF
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 2, 2019
اترك تعليقاً