تفاصيل إعادة قلبًا ميتًا للحياة لأول مرة

واشنطن(صدى):

المتعارف عليه أن عملية زرع القلب تتم من متبرع ميت دماغيًا فقط مع وجود القلب على قيد الحياة ولكن لأول مرة يتمكن الأطباء من إنعاش قلب ميت تمهيدًا لزراعته في جسد أحد الأشخاص.

وتمكن مجموعة من الأطباء بجامعة ديوك الأمريكية، من إنعاش قلب ميت تمهيدًا لزرعة في جسد شخص آخر في سابقة تحدث لأول مرة باستخدام تقنية تسمى التروية الدافئة لتنشيط القلب بالدم والأكسجين والمنحلات بالكهرباء.

وبالتالي سيتمكن الأطباء لاحقًا من زراعة القلوب الميتة بعد إحيائها بتلك التقنية، وقام أحد الأطباء بتوثيق هذه العملية عبر نشر فيديو على موقع «تويتر».