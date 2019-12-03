المملكة أمام «العدل الدولية»: الطيران المدني الدولي ليس من اختصاصه الخلاف مع قطر

الرياض(صدى):

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لاهاي، بيانًا بشأن بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف المشترك المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الصادر بتاريخ 28 يونيو 2018م، القاضي باختصاص المجلس بالنظر في الخلاف القائم بين الدول الأربع المقاطعة لقطر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

وأوضحت أن المملكة أكدت على موقفها الثابت وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني من كافة أنواع التهديد، وبأن الخلاف القائم مع دولة قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، كونه خلاف ذو طبيعة سياسية وأمنية ولا يتعلق بأمور فنية تخضع لاختصاص منظمة الطيران المدني الدولي.

كما أفادت المملكة بأن الدول الأربع قدمت لمحكمة العدل الدولية الدفوع القانونية التي تدعم حججها وتؤكد سلامة موقفها القانوني، وأنها على ثقة تامة بأن قضاة المحكمة الأفاضل سينظرون للاستئناف المقدم من الدول الأربع بناء على موضوعية وطبيعة الخلاف والحجج الداعمة لذلك، وأنهم سيتخذون القرار الصائب.