ضبط شخصين بحوزتهما 2800 حزمة قات و24 ألف ريال بالليث

نايف السالم(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني بالليث، الواقع على طريق الساحل القديم- حفار والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على شخصين بحوزتهم كمية كبيرة من القات المخدر.

وقد اشتبهوا رجال أمن الطرق بنقطة تفتيش الليث في سيارة تسير على طريق الساحل القديم – حفار، يقودها مواطن برفقته آخر، حيث تم تفتيشها وعثر رجال الأمن داخلها على 2809 حزمة قات ومبلغ 24 ألف ريال.

وحرر رجال مركز الضبط الأمني محضرًا رسميًا بالواقعة حيث أحالوا القضية إلى جهة الاختصاص.