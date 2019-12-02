الأولمبياد الوطني للمعلوماتية يحل ضيفا على تعليم النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

تستضيف إدارة تعليم النماص هذه الأيام الأولمبياد الوطني للمعلوماتية خلال الفترة من ٤_٨/ ٤/ ١٤٤١ والذي يبدأ المتنافسون فيه اختبارهم هذا الصباح ،و يجتمع في النماص من كل مدن و محافظات مملكتنا الغالية ما يزيد عن (١٥٠) طالبا و مشرفا و محكما من (٣٦) إدارة تعليمية.

وقد وجه سعاد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم كافة اللجان المنظمة بتسخير كافة الإمكانات لنجاح هذا البرنامج.

ويهدف الأولمبياد الوطني للمعلوماتية لتشجيع الطلاب للاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقد أشاد مشرف عام الوزارة الدكتور رأفت علي جيمي بما شاهد من تحضيرات و استعداد مميز من تعليم النماص لهذا البرنامج.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يصاحبه مجموعة من الفعاليات المتضمنة ورشة عمل للمشرفين في مجال التقنية و زيارات لعدد من المتاحف و المعالم في محافظة النماص و عدد من الجولات السياحة.